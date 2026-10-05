Phường Thanh Xuân giáo dục truyền thống qua câu chuyện người lính

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã ghi dấu trong nhiều chặng đường lịch sử của Hà Nội. Trong 60 ngày đêm cuối năm 1946 - đầu năm 1947, quân và dân Thủ đô kiên cường chiến đấu, giam chân quân Pháp, tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan rút khỏi thành phố, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Đến cuối tháng 12-1972, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, bồi đắp truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân giao lưu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tùng Lâm

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân. Từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội đến hành trình trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, ông chia sẻ nhiều câu chuyện và kỷ niệm gắn với cuộc đời quân ngũ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học sinh Trường THPT Nhân Chính tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Tùng Lâm

Những câu chuyện về các trận đánh với máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội năm 1972 đặc biệt thu hút sự chú ý của học sinh. Qua lời kể của người trực tiếp tham gia chiến đấu, những thời khắc cam go năm xưa hiện lên gần gũi hơn, gắn với bản lĩnh, sự bình tĩnh và quyết tâm của người lính.

Trung tướng Phạm Tuân cũng chia sẻ về hành trình chinh phục vũ trụ, một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời ông, qua đó gửi gắm tới thế hệ trẻ tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Em Nguyễn Tường Linh, học sinh Trường THPT Nhân Chính, chia sẻ cảm nghĩ của thế hệ trẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tùng Lâm

Với Nguyễn Tường Linh, học sinh Trường THPT Nhân Chính, việc trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ thế hệ đi trước giúp người trẻ hiểu rõ hơn những hy sinh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay, từ đó ý thức hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện và đóng góp cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tùng Lâm

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho rằng, việc trực tiếp nghe các nhân chứng lịch sử chia sẻ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn những chặng đường đã qua, đưa lịch sử đến gần học sinh bằng những câu chuyện cụ thể, sinh động.

Qua đó, những giá trị và truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối trong thế hệ trẻ.