Phường Thanh Xuân gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng

Thường trực HĐND phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng cán bộ các ngành xây dựng Đảng nhân ngày truyền thống. Ảnh: Tùng Lâm

Buổi gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026), 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2026), 78 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành của các ban Đảng. Qua từng thời kỳ, các thế hệ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng đã góp phần củng cố tổ chức, giữ vững kỷ luật, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân cùng đại diện các phòng chuyên môn tặng hoa chúc mừng cán bộ các ban Đảng nhân ngày truyền thống. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh, những phẩm chất như bản lĩnh, tận tụy, công tâm, trách nhiệm, đoàn kết và gần gũi với nhân dân đã được các thế hệ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng gìn giữ, bồi đắp qua nhiều năm. Trong giai đoạn hiện nay, những giá trị đó càng cần được phát huy khi khối lượng công việc ngày càng lớn, xuất hiện nhiều nhiệm vụ mới, khó và có việc chưa có tiền lệ.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Theo đồng chí Nguyễn Huy Cường, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên mà cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm vấn đề, dự báo khó khăn và kịp thời đề xuất giải pháp sát thực tiễn. Chất lượng tham mưu phải được thể hiện bằng tính chính xác, khả thi và kết quả thực tế, không để công việc chậm trễ hoặc bỏ sót.

Cùng với nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ, mỗi cán bộ cần giữ vững kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong công việc. Công tác xây dựng Đảng cũng cần ngày càng sát cơ sở, chú trọng lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm và tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Đồng chí Nguyễn Huy Cường cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung, giảm những khâu trùng lặp và rút ngắn thời gian xử lý công việc. Việc phối hợp giữa các cơ quan cần chặt chẽ, rõ trách nhiệm nhưng không để công việc bị chia cắt, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được triển khai đồng bộ, thông suốt.