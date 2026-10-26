Phường Thanh Xuân đẩy nhanh tiến độ các dự án gắn với vệ sinh môi trường

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Những ngày này, tại phố Quan Nhân (phường Thanh Xuân), 5 tuyến ngõ đang được nạo vét, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước. Do đường nhỏ hẹp, mật độ dân cư cao, đông phương tiện qua lại, việc thi công, vận chuyển vật liệu và thu gom phế thải được các đơn vị bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của khu dân cư.

Bà Đỗ Thị Ngọ và ông Nguyễn Văn Thịnh, người dân phố Quan Nhân, chia sẻ, quá trình thi công khó tránh khỏi những bất tiện nhất thời, nhất là tại các tuyến ngõ nhỏ, đông người qua lại. Dù vậy, người dân vẫn đồng tình, ủng hộ việc cải tạo hạ tầng, mong công trình sớm hoàn thành để hệ thống thoát nước được cải thiện, đường ngõ thêm khang trang, sạch đẹp.

Các tuyến đường trên địa bàn phường Thanh Xuân sạch sẽ, thông thoáng sau khi rác thải, phế thải xây dựng được thu dọn. Ảnh: Tùng Lâm

Tại khu vực gần dự án đường Vành đai 2,5, sau khi tiếp nhận phản ánh về một số điểm tập kết rác tự phát, chính quyền phường đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn, làm sạch khu vực, đảm bảo không gian thông thoáng cho người dân. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, trong đó có sự tham gia tích cực của các tổ giám sát cộng đồng nhằm kịp thời ghi nhận, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân, địa phương hiện triển khai đồng thời 28 dự án. Khi nhiều công trình được thi công cùng thời điểm, việc bố trí mặt bằng, vận chuyển vật liệu và giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm, nhất là tại những khu dân cư đông đúc.

Hạn chế ảnh hưởng đến người dân

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân Mạc Trung Kiên cho biết, bên cạnh các dự án đầu tư công, trên địa bàn còn có nhiều hộ dân xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, làm phát sinh lượng phế thải cần thu gom. Trong khi đó, không ít tuyến ngõ nhỏ, sâu khiến phương tiện vận chuyển lớn khó tiếp cận trực tiếp công trình, công tác thu gom gặp một số khó khăn.

Công nhân thi công cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại một tuyến ngõ trên địa bàn phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Để giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng phương án tập kết, vận chuyển vật liệu phù hợp với từng khu vực. Tại những ngõ nhỏ, vật liệu được bố trí theo từng giai đoạn, phế thải được thu gom, trung chuyển ra vị trí thuận tiện trước khi đưa đi xử lý. Thời gian vận chuyển cũng được sắp xếp hợp lý nhằm hạn chế nhất ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của các hộ dân.

Để công việc diễn ra thuận lợi, các đơn vị đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ khó khăn, phối hợp, tạo điều kiện trong quá trình thi công.

Theo ông Mạc Trung Kiên, đơn vị đã tổ chức hai đợt kiểm tra, rà soát thực tế, yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công chú trọng thu dọn vật liệu, giữ gìn vệ sinh tại công trường và khu vực lân cận. Qua kiểm tra, những vấn đề phát sinh được ghi nhận, phối hợp giải quyết nhằm bảo đảm tiến độ công trình và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh công tác thu gom phế thải, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân đã yêu cầu Hợp tác xã Thành Công bố trí xe phun sương dập bụi tại các tuyến phố có công trình đang thi công, thực hiện vào buổi tối và ban đêm, góp phần hạn chế bụi phát tán, đồng thời tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào ban ngày.

Trong thời điểm nhiều dự án được triển khai đồng loạt, phường Thanh Xuân tiếp tục gắn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Sự phối hợp giữa chính quyền, các đơn vị thi công và người dân góp phần tạo thuận lợi cho việc hoàn thiện hạ tầng, xây dựng những tuyến phố, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp; góp phần tái thiết đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới