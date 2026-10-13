Phường Thanh Xuân công bố quyết định thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 9-10-2026 của HĐND phường về thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Theo Nghị quyết, UBND phường Thanh Xuân có 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Các đồng chí Lãnh đạo phường chúc mừng cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND phường. Ảnh: Tùng Lâm

Cùng với cơ cấu lại các phòng, phường công bố các quyết định về bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và bố trí công chức, người lao động tại từng đơn vị. Việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, nhiệm vụ đang thực hiện cũng được triển khai đồng thời để công việc được tiếp nối theo cơ cấu mới.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn và phương án bố trí công chức của UBND phường, gắn với yêu cầu xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đầu mối.

Các đồng chí Lãnh đạo phường chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Nội vụ - Tư pháp phường. Ảnh: Tùng Lâm

Hội nghị cũng công bố các quyết định về kết thúc hoạt động, thành lập tổ chức Đảng trực thuộc và chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư tại các đơn vị sau sắp xếp. Theo đó, 16 tổ chức Đảng mới được thành lập và kiện toàn cấp ủy.

Các đồng chí Lãnh đạo phường chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Kinh tế phường. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, việc kiện toàn không chỉ dừng ở thay đổi cơ cấu tổ chức mà phải tạo chuyển biến trong cách vận hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các đồng chí Lãnh đạo phường chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường. Ảnh: Tùng Lâm

Đồng chí Nguyễn Huy Cường yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, gắn với đánh giá hiệu quả công việc. Các phòng chuyên môn cần rà soát kỹ hồ sơ đang xử lý, không để quá trình chuyển đổi đầu mối làm chậm hoặc gián đoạn thủ tục của người dân trên hệ thống điện tử.

Các đồng chí Lãnh đạo phường chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội phường. Ảnh: Tùng Lâm

Đối với 16 tổ chức Đảng mới thành lập, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị sớm đưa hoạt động cấp ủy vào nền nếp, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm và chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2027.

Cùng với đó, đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các phòng được yêu cầu phát huy vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm và chủ động phối hợp trong xử lý công việc. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết 57, phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết nhiệm vụ trên địa bàn.