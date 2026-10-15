Phường Thanh Xuân chăm lo thiết thực cho phụ nữ

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Năm 2026, hoạt động Hội tại Thanh Xuân tiếp tục được hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của phụ nữ, trẻ em và từng khu dân cư. Bên cạnh các hoạt động an sinh, Hội từng bước ứng dụng công nghệ để mở thêm kênh lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của hội viên.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, hoạt động Hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với hội viên, khi tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và những khó khăn trong cuộc sống được sẻ chia kịp thời. Một dấu ấn nổi bật trong năm là hơn 1.000 suất quà, tổng trị giá trên 365 triệu đồng được trao tới phụ nữ, trẻ em và các hoàn cảnh cần hỗ trợ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Lâm

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân ra mắt Tổ “Phụ nữ di cư - giúp việc gia đình”, mở rộng hình thức tập hợp đối với nhóm lao động nữ có đặc thù công việc và sinh hoạt riêng. Hội đồng thời phát động “Tháng nghe phụ nữ nói - cùng phụ nữ hành động” và giới thiệu mô hình “QR lắng nghe - Phụ nữ đồng hành”.

Thông qua mã QR, hội viên có thể gửi kiến nghị, đề xuất, phản ánh hoặc nhu cầu cần hỗ trợ bằng điện thoại thông minh. Các nội dung được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến đúng đầu mối và theo dõi quá trình giải quyết. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa Hội với hội viên, đồng thời tạo thêm một kênh tương tác thuận tiện trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống.

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, công tác chăm lo tiếp tục được duy trì bằng những chương trình cụ thể. Qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, 8 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nhận hỗ trợ thường xuyên. Hội cũng vận động được 30 triệu đồng để sửa chữa nhà cho hội viên Phí Thị Sâm, 66 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao quà cho phụ nữ khuyết tật và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân trao kinh phí hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà lưu ý, thời gian tới, tổ chức Hội cần tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt những vấn đề phụ nữ và gia đình quan tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy chuyển đổi số. Hội viên cũng cần được trang bị thêm kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin chính thống và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.