Phường Thanh Xuân chăm lo đời sống, phát huy vai trò người cao tuổi

Hiện, Hội Người cao tuổi phường Thanh Xuân có 35 chi hội, 181 tổ hội, 13 câu lạc bộ với 8.856 hội viên; riêng 9 tháng đầu năm đã phát triển 115 hội viên.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi phường nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10. Ảnh: PV

Công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống được duy trì thường xuyên. Hội phối hợp với các cơ sở y tế khám, tư vấn sức khỏe cho 386 lượt người cao tuổi, trong đó 268 lượt được khám tại nhà; thăm hỏi 456 hội viên ốm đau và trợ cấp 95 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội tổ chức 3 buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe và 2 đợt khám, tư vấn miễn phí cho 1.017 người, trong đó có 615 lượt khám, chữa bệnh về mắt.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà hỗ trợ các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Tại hội nghị, 35 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tổng số tiền 35 triệu đồng. Công ty Thái Học trao thêm 60 suất quà trị giá 18 triệu đồng.

Đoàn lãnh đạo phường Thanh Xuân do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Thị Thu Hà làm trưởng đoàn thăm, tặng quà cụ Hồ Thị Khuê, sinh năm 1924, là mẹ liệt sĩ. Ảnh: PV

Toàn phường hiện có 168 hội viên người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hòa giải và tổ an ninh tự quản. Nhiều hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, khuyến học, khuyến tài và giữ gìn nếp sống tại khu dân cư.

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cũng được duy trì với 3 câu lạc bộ, 189 hội viên. Qua hoạt động, 42 thành viên được hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập; 42 thành viên được vay vốn với tổng số tiền 210 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh, chăm lo người cao tuổi cần gắn với phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của các bác trong gia đình, cộng đồng.

Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục quan tâm sát hơn tới những trường hợp khó khăn, nâng chất lượng sinh hoạt ở cơ sở; đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, sử dụng các tiện ích số an toàn.

Thời gian tới, Hội Người cao tuổi phường tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa; nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, câu lạc bộ và chuẩn bị công tác chúc thọ, mừng thọ năm 2027. Việc chăm lo đời sống tiếp tục gắn với phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng.