Phường Thanh Xuân bốc thăm nhà ở xã hội cho các hộ dân dự án Vành đai 2,5

Đợt bốc thăm do Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Thanh Xuân chủ trì, nhằm xác định vị trí, diện tích căn hộ tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Đại diện hộ dân thực hiện bốc thăm xác định vị trí căn hộ nhà ở xã hội tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Buổi bốc thăm có sự tham gia, giám sát của đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân, các đơn vị chuyên môn và liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, trong đó có Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

Theo phương án được phê duyệt, các hộ dân lần lượt bốc thăm xác định thứ tự, sau đó bốc thăm vị trí, diện tích căn hộ. Phiếu bốc thăm được đựng trong phong bì niêm phong; kết quả được lập biên bản và có chữ ký xác nhận của người dân hoặc người được ủy quyền.

Đại diện UDIC cho biết, liên danh chủ đầu tư đã cung cấp danh sách căn hộ nhà ở xã hội còn lại sau khi phân bổ cho các địa phương khác để phường Thanh Xuân tổ chức bốc thăm. Sau khi UBND phường phê duyệt kết quả, chủ đầu tư sẽ gửi thông báo, hướng dẫn người dân ký hợp đồng mua bán căn hộ, dự kiến trong tháng 11-2026.

Việc bố trí nhà ở xã hội tại Hạ Đình cùng với quỹ nhà tái định cư góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các hộ dân có đất thu hồi, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Trước đó, ngày 12-10, phường Thanh Xuân đã tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư cho 138 hộ dân, với 179 căn hộ được đưa vào bốc thăm tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Tham gia đợt bốc thăm này theo ủy quyền của gia đình, chị Nguyễn Minh Hải cho biết đã bốc được căn hộ rộng khoảng 74,5m² tại Nam Trung Yên, phù hợp với nguyện vọng. Chị đánh giá quy trình được tổ chức công khai, cán bộ hướng dẫn tận tình, giúp người dân yên tâm về kết quả.

Theo UBND phường Thanh Xuân, địa phương đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kết quả bốc thăm để triển khai các thủ tục tiếp theo. Phường cũng đã quyết định hỗ trợ tạm cư đợt 2 cho 229 hộ dân, với tổng kinh phí gần 2,43 tỷ đồng, giúp các gia đình thu xếp chỗ ở trong thời gian chờ tái định cư.

Ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, dự kiến trong tháng 11-2026, địa phương tiếp tục tổ chức bốc thăm vị trí các ô đất tái định cư cho những hộ được bố trí tái định cư bằng đất.