Phường Thanh Xuân bốc thăm căn hộ tái định cư dự án Vành đai 2,5

Theo UBND phường Thanh Xuân, đợt này có 138 hộ dân tham gia, được chia thành 4 nhóm và thực hiện theo quy chế đã công khai trước đó.

Quang cảnh buổi bốc thăm căn hộ tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Ảnh: Tùng Lâm

Quỹ nhà tái định cư được bố trí tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, gồm: X2 Đại Kim, Bắc Linh Đàm, Vĩnh Hoàng, khu đô thị Hoàng Văn Thụ, Nam Trung Yên và Định Công. Trước ngày bốc thăm, phường đã tổ chức cho các hộ đi xem thực tế để nắm vị trí, hiện trạng căn hộ và có thêm cơ sở lựa chọn.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai từ việc công khai quy chế, tổ chức khảo sát thực tế đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận. Buổi bốc thăm diễn ra thuận lợi, các căn hộ sẵn sàng bàn giao sau khi các hộ dân hoàn tất thủ tục theo quy định.

Người dân thực hiện bốc thăm lựa chọn căn hộ tái định cư dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: Tùng Lâm

Sau khi xác định được căn hộ, các hộ sẽ thực hiện thủ tục mua bán, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và bổ sung hồ sơ liên quan. Với những trường hợp có yếu tố thừa kế, người dân cần hoàn thiện văn bản khai nhận di sản thừa kế trước khi nhận bàn giao chính thức.

Đối với các hộ còn vướng hồ sơ hoặc chưa thể hoàn tất thủ tục ngay, UBND phường Thanh Xuân sẽ tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng xem xét phương án hỗ trợ bàn giao tạm chìa khóa, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định chỗ ở trong thời gian tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Người dân ký xác nhận kết quả bốc thăm căn hộ tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: Tùng Lâm

Anh Phạm Văn Thuận, trú tại P7A, ngõ 6 Nhân Hòa cho biết, gia đình bốc được căn hộ rộng 123,9m² tại khu Đại Kim, đúng với nguyện vọng trước đó. Gia đình anh đã đi xem thực tế căn hộ và khá hài lòng với vị trí, gia đình mong sớm hoàn thiện thủ tục để nhận nhà.

Đối với các trường hợp được bố trí tái định cư bằng đất, phường Thanh Xuân dự kiến tổ chức bốc thăm vị trí trên giấy vào cuối tháng 10-2026, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đo đạc và xác định cụ thể diện tích, kích thước, số thửa. Khi hạ tầng hoàn thiện, phường sẽ bàn giao mốc giới trên thực địa cho người dân theo quy định.