Lãnh đạo phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Tùng Lâm

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng của giáo dục Thanh Xuân. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, phường đã tổ chức lại 20 trường công lập thành 10 trường, duy trì hoạt động tại 21 điểm trường. Trước những thay đổi về quản lý, bố trí đội ngũ và cơ sở vật chất, các nhà trường đã chủ động ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, bảo đảm việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Cùng với đó, hoạt động dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm và phát huy tính chủ động của học sinh. Ngoài giờ học trên lớp, các trường duy trì hoạt động đọc sách, văn nghệ, thể thao, góp phần tạo môi trường học tập phong phú, gần gũi.

Đáng chú ý, tại Trường THCS Nhân Chính, chuyên đề giáo dục địa phương đưa lịch sử, văn hóa vùng đất Mọc đến gần hơn với học sinh qua những tư liệu, hình ảnh sinh động. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời cũng khuyến khích học sinh tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn và có trách nhiệm.

Bên cạnh đổi mới chuyên môn, phường Thanh Xuân chú trọng rà soát điều kiện dạy học sau sắp xếp, từng bước cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị. Công tác kiểm tra an toàn trường học, chất lượng bữa ăn bán trú, vệ sinh môi trường và phòng, chống tai nạn thương tích được quan tâm, nhằm bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo, trân trọng những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với sự nghiệp giáo dục địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Ông Nguyễn Huy Cường đề nghị các trường tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, phải đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, từ chất lượng bữa ăn bán trú đến sức khỏe thể chất, tinh thần, đồng thời quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo để thầy cô yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Đại diện đội ngũ nhà giáo, cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân, bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm với nghề. Theo cô, mỗi bước tiến bộ của học sinh đều có sự kiên trì, tận tâm của thầy cô, cũng như mỗi thành tích của nhà trường là kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của cả tập thể.

Cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tùng Lâm

Từ quan niệm “Người thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng”, cô Nguyễn Thanh Huyền cho rằng, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cần khơi dậy niềm say mê học tập, giúp học sinh phát huy năng lực và tự tin trưởng thành. Đó cũng là điều thôi thúc mỗi nhà giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo trong từng bài giảng.

Nhân dịp này, phường Thanh Xuân biểu dương 5 trường học được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, gồm Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc, Mầm non Thanh Xuân Trung, Tiểu học Nhân Chính, THCS Thanh Xuân và THCS Nhân Chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 trường học tiêu biểu. Ảnh: Tùng Lâm

Ban Tổ chức cũng biểu dương 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố và 27 cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà trao Bằng khen cho cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân, được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải trao khen thưởng cho các cán bộ, giáo viên tiêu biểu. Ảnh: Tùng Lâm