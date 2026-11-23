Phường Thành Sen tổ chức giao lưu văn nghệ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam
Chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để cán bộ, Nhân dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.
Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối 23/11, UBND phường Thành Sen tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và Nhân dân. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phuong-thanh-sen-to-chuc-giao-luu-van-nghe-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-post320784.html