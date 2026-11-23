Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối 23/11, UBND phường Thành Sen tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và Nhân dân. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình giao lưu văn nghệ.

Chương trình là dịp để cán bộ và Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng...

...đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú tại khu dân cư.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, chương trình mang đến nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc do các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và người dân trên địa bàn biểu diễn.

Các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm, niềm tự hào về quê hương Hà Tĩnh và Thành Sen đang từng ngày đổi mới.

Thông qua chương trình, phường Thành Sen tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, khuyến khích phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng nếp sống văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư.