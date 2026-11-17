Lãnh đạo phường Thanh Liệt trao kinh phí sửa chữa và quà tặng cho gia đình bà Triệu Thị Bích, Tổ dân phố số 3 Thanh Xuân Nam. Ảnh: Đào Tuyết

Chung tay sửa chữa những mái nhà xuống cấp

Tại buổi bàn giao nhà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt Tạ Thu Sa cho biết, thực hiện Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, phường đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể rà soát, khảo sát thực tế, xác định 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp, cần hỗ trợ sửa chữa cấp thiết. Đây đều là những hộ không có đủ điều kiện kinh phí để tự cải thiện nơi ở, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trường hợp bà Triệu Thị Bích, ở Tổ dân phố số 3 Thanh Xuân Nam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi một mình nuôi dưỡng hai người con không có khả năng lao động. Ngôi nhà cấp 4 rộng 19,5m² đã xuống cấp nghiêm trọng, mái thủng, tường nứt, nền thấp, thường xuyên ẩm thấp và ngập úng khi mưa lớn. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà được nâng nền hơn 70cm, lát gạch, sửa chữa nhà vệ sinh, sơn tường và cải tạo gác xép, giúp gia đình có không gian sinh hoạt khô ráo, an toàn hơn.

Tại Tổ dân phố số 1 Yên Xá, gia đình bà Trịnh Kim Hoan cũng được hỗ trợ cải tạo nhà ở. Do sức khỏe yếu, mất khả năng lao động, gia đình có thu nhập không ổn định, không đủ điều kiện sửa chữa nhà. Các hạng mục được triển khai gồm lợp lại mái tôn, làm trần nhựa, nâng nền hơn 50cm, lát gạch, sơn sửa tường và cải tạo gác xép, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt.

Lãnh đạo phường Thanh Liệt trao kinh phí sửa chữa và quà tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổ dân phố số 2 Triều Khúc. Ảnh: Đào Tuyết

Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc, ở Tổ dân phố số 2 Triều Khúc gặp khó khăn do ông mắc bệnh hiểm nghèo, con trai đang điều trị bệnh, kinh tế hạn hẹp. Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 47m² bị ẩm thấp, bong tróc, mái dột nhiều nơi. Với sự hỗ trợ của phường và các nguồn lực xã hội hóa, gia đình đã nâng nền hơn 70cm, lát gạch, sơn sửa tường và cải tạo gác xép, giúp nơi ở khang trang, an toàn hơn.

Đáng ghi nhận, việc hỗ trợ cả 3 gia đình đều được thực hiện trên cơ sở khảo sát thực tế, lựa chọn những hạng mục cấp thiết, tập trung khắc phục các phần nhà ở xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sinh hoạt. Qua đó, nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” và xã hội hóa được sử dụng đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo phường Thanh Liệt trao kinh phí sửa chữa và quà tặng cho gia đình bà Trịnh Kim Hoan, Tổ dân phố số 1 Yên Xá. Ảnh: Đào Tuyết

Lan tỏa nghĩa tình từ sức mạnh cộng đồng

Theo Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Thanh Liệt, tổng kinh phí sửa chữa 3 công trình nhà ở là 207 triệu đồng. Trong đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 90 triệu đồng; Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát hỗ trợ 60 triệu đồng; 57 triệu đồng còn lại do các gia đình và dòng họ đóng góp.

Đây là kết quả của sự chung tay giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng dân cư. Mỗi nguồn lực đóng góp, dù ở hình thức nào, đều góp phần hiện thực hóa mong muốn về một nơi ở an toàn, ổn định cho những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc các gia đình và dòng họ chủ động tham gia đóng góp cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức cùng chung tay cải thiện điều kiện sống, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng phát biểu tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Triệu Thị Bích. Ảnh: Đào Tuyết

Những ngôi nhà được trao không đơn thuần là kết quả của hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn. Từ sự hỗ trợ này, các gia đình có thêm điều kiện sinh hoạt trong không gian khang trang, sạch sẽ, hạn chế tình trạng ẩm thấp, ngập úng, yên tâm hơn trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ dân phố, Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát, các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo, hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà Đại đoàn kết là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc; góp phần cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo phường mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục quan tâm, đồng hành, chung sức cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội; qua đó có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Xúc động khi được nhận sự hỗ trợ, bà Triệu Thị Bích đại diện các hộ gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ. Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, việc được hỗ trợ sửa chữa nhà ở có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Đó không chỉ là sự thay đổi về điều kiện vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các thành viên nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Triệu Thị Bích đại diện các hộ gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ. Ảnh: Đào Tuyết

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận tại các khu dân cư tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, điều kiện nhà ở của các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm lo đời sống cho các hộ khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Việc bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời xây dựng phường Thanh Liệt ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.