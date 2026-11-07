Phường Thanh Liệt tăng tốc xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đất đai

Với phương châm kiên trì tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ, phấn đấu đến tháng 12-2026 hoàn thành việc di dời toàn bộ công trình vi phạm.

Tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, phường Thanh Liệt đang đứng trước nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Quá trình đô thị hóa, mở rộng các khu dân cư và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh khiến áp lực quản lý, sử dụng đất ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp sai mục đích, tự ý xây dựng nhà xưởng, kho bãi vẫn còn tồn tại, gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai được phường xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Tháo dỡ công trình vi phạm khu vục Yên Xá, phường Thanh Liệt. Ảnh: Kim Xuyến

Qua rà soát, thống kê, phường Thanh Liệt có tổng số 1.022 trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp. Phần lớn các trường hợp liên quan đến công trình nhà xưởng, kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nhiều công trình đã tồn tại trong thời gian dài, có quy mô và tính chất sử dụng khác nhau, việc xử lý đòi hỏi phải có lộ trình, phương án cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Xác định đây là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc lớn, phường Thanh Liệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và không để vi phạm tiếp tục kéo dài. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là giải pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các chủ công trình.

Theo đó, phường đã tổ chức mời các chủ kho, xưởng có công trình vi phạm đến làm việc để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin về chủ trương và kế hoạch xử lý của địa phương. Thay vì chỉ tập trung vào biện pháp hành chính, phường chú trọng đối thoại, làm rõ những quy định liên quan, giúp các chủ công trình nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.

Đáng chú ý, sau quá trình tuyên truyền, vận động, đã có 99 trong tổng số 1.022 trường hợp chủ động tháo dỡ công trình vi phạm, không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Công trình vi phạm trên đường Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt được tháo dỡ. Ảnh: Kim Xuyến

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở

Song song với tuyên truyền, vận động, phường Thanh Liệt đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các khu vực có công trình vi phạm. Địa phương đã thành lập 4 tổ công tác, chủ động xuống từng kho xưởng, kho bãi để nắm bắt tình hình, trực tiếp niêm yết thông báo của phường, đồng thời theo dõi việc chấp hành của các chủ công trình.

Qua đó, giúp chính quyền chủ động hơn trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện những diễn biến mới, tránh tình trạng chủ công trình lợi dụng thời gian chờ xử lý để tiếp tục hoạt động hoặc phát sinh vi phạm.

Cán bộ phường Thanh Liệt kiểm tra công trình vi phạm tháo dỡ khu vực đường mương nổi ven làng nghề. Ảnh: Kim Xuyến

Thực tế cho thấy, để xử lý triệt để các công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ, ban hành thông báo, công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Điều này giúp kịp thời phát hiện những trường hợp vẫn cố tình duy trì hoạt động hoặc tiếp tục phát sinh vi phạm.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, tổ dân phố và đơn vị liên quan cũng được tăng cường. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận động, di dời tài sản, tháo dỡ công trình được nắm bắt kịp thời để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là tháo dỡ công trình vi phạm mà còn phải bảo đảm quá trình thực hiện đúng quy định, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động hợp pháp của người dân.

Tập trung tháo dỡ công trình, không để phát sinh vi phạm mới. Ảnh: Kim Xuyến

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong tháng 12-2026

Với tinh thần không để vi phạm kéo dài, ngay trong tuần đầu tháng 11, các lực lượng chức năng đã tháo dỡ được 50 công trình, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xử lý dứt điểm các vi phạm. Để hoàn thành kế hoạch, phường tiếp tục phân loại các trường hợp, xác định cụ thể tiến độ và phương án xử lý đối với từng công trình. Những chủ cơ sở tự giác chấp hành được hướng dẫn thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không tự giác thực hiện, chính quyền sẽ triển khai các biện pháp xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Theo chỉ đạo của phường, đến tháng 12-2026 phải hoàn thành việc di dời toàn bộ các công trình vi phạm. Đây là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, từng bước khắc phục những tồn tại trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Trình Quốc Thắng, với khối lượng công việc lớn, ngoài sự quyết liệt của chính quyền, rất cần sự đồng thuận, hợp tác của người dân để công tác xử lý vi phạm đạt hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và ổn định tình hình trên địa bàn.

Tổ công tác của phường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm

Cùng với việc tập trung xử lý các vi phạm tồn tại, phường Thanh Liệt tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường kiểm tra ngay từ cơ sở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm mới. Trách nhiệm quản lý địa bàn được phân công rõ ràng, gắn với từng bộ phận, đơn vị và cá nhân phụ trách; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận, chấp hành của người dân, Thanh Liệt đang nỗ lực tháo gỡ những tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.