Phường Thanh Liệt sẽ xử lý 572 nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Sau bài phản ánh về “ma trận” nhà xưởng quây tôn tại thôn Triều Khúc của báo điện tử Tin tức, phường Thanh Liệt đã ban hành kế hoạch xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại hai bên đường Vũ Đức Úy, trong đó dự kiến tổ chức cưỡng chế theo từng đợt đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, không tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Nhà xưởng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.

Phường Thanh Liệt thống kê khu vực hai bên đường Vũ Đức Úy hiện có khoảng 572 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do UBND phường quản lý. Trong số này, 220 trường hợp đã được thiết lập hồ sơ vi phạm, còn 352 trường hợp chưa được thiết lập hồ sơ. Các công trình chủ yếu đã được đưa vào sử dụng làm kho bãi, kinh doanh và sinh hoạt; toàn bộ các trường hợp vi phạm được xác định phát sinh trước ngày 1/7/2025.

UBND phường Thanh Liệt chia khu vực vi phạm thành 7 nhóm để tổ chức rà soát, xử lý. Trong đó, khu vực có số lượng công trình vi phạm nhiều nhất là khu đất nông nghiệp từ khu vực giáp làng nghề đến đường liên thôn xóm Án, đường liên thôn sang tổ dân phố số 1 Yên Xá, với khoảng 233 công trình.

Về phương án xử lý, phường sẽ trước hết thông báo, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đang sử dụng công trình vi phạm tự giác khắc phục, tháo dỡ và đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Đồng thời, chính quyền rà soát, hoàn thiện hồ sơ để xác định rõ chủ sử dụng, thời điểm và quy mô vi phạm, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Ma trận nhà xưởng quây tôn trên đất nông nghiệp cạnh hiện trường vụ cháy Triều Khúc.

Đối với các trường hợp đã nhiều lần được thông báo, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn cố tình không khắc phục, UBND phường sẽ xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức cưỡng chế. Việc cưỡng chế dự kiến được thực hiện theo từng đợt, từng khu vực, với mỗi đợt kéo dài khoảng 15 ngày và xử lý khoảng 30 công trình, tùy mức độ vi phạm.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt cho biết mục tiêu là cơ bản xử lý xong các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, đất do UBND phường quản lý tại hai bên đường Vũ Đức Úy trong năm 2026, bảo đảm việc xử lý đúng quy định pháp luật và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

“Trong tháng 8 vừa qua, phường đã cơ bản cắt điện, nước các công trình không đủ điều kiện cấp điện như kho, xưởng và công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp, đất do UBND phường quản lý”, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt cho hay.