Phường Thanh Liệt phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại lễ phát động. Ảnh: PV

Dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND phường Phạm Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phường cùng bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Thanh Liệt có truyền thống hiếu học và nhiều năm quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục. Hiện toàn phường có 8 trường công lập, 4 trường ngoài công lập và 34 nhóm lớp từ mầm non đến THCS, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1 đến 7-10-2026 với nhiều hoạt động thiết thực. Các cơ sở giáo dục, Trung tâm Học tập cộng đồng tổ chức các lớp học miễn phí, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống, dạy nghề và cập nhật kiến thức bằng hình thức trực tuyến.

Các đơn vị cũng tổ chức hội thảo, tọa đàm về sức khỏe, pháp luật, môi trường, khuyến học, khuyến đọc và xây dựng xã hội học tập; triển lãm, trưng bày sách, tư liệu tại thư viện, nhà văn hóa. Các trường học phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thu gom và tặng sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Đại diện các trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều Cung Quốc Trưởng cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; chú trọng “Thực học - Thực hành”, giáo dục STEM, kỹ năng số và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các nhà trường đồng thời chia sẻ học liệu số, nhân rộng lớp học thông minh, tủ sách số.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu nhấn nút khởi động Tuần lễ và tham quan các gian trưng bày sách do Trường Tiểu học Yên Xá tổ chức.

Thông qua các hoạt động, phường Thanh Liệt hướng tới thúc đẩy học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số và khả năng làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng