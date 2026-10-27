Phường Thanh Liệt phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt Tạ Thu Sa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV

Dự chương trình có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lý Duy Xuân; Phó Chủ tịch UBND phường Trình Quốc Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tạ Thu Sa cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhà hảo tâm.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tạ Thu Sa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ quỹ tại buổi phát động. Ảnh: PV

Trong năm 2026, phường Thanh Liệt đã trao tặng 431 suất quà, 50 xe đạp, hỗ trợ sửa chữa 3 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống các hộ khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” của phường. Tại lễ phát động, Ban tổ chức tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ 379 triệu đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tân Phát ủng hộ 110 triệu đồng, gồm 60 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 3 nhà Đại đoàn kết và 50 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Cán bộ, giáo viên, người lao động ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: PV

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế. Nguồn quỹ được cam kết quản lý, sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, học tập, sinh kế và các trường hợp đặc biệt khó khăn, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, gia đình bà Triệu Thị Bích, tổ dân phố số 3 Thanh Xuân Nam, có diện tích nhà ở khoảng 19,5m², được đề nghị hỗ trợ nâng nền, quét sơn và lợp lại mái, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 3 Thanh Xuân Nam Trịnh Thị Hiền nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đãnh đạo phường Thanh Liệt trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PV

Hưởng ứng Tháng cao điểm, các Ban Công tác Mặt trận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp rà soát, nắm bắt hoàn cảnh các hộ khó khăn để đề xuất hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; đồng thời kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo an sinh xã hội.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng yếu thế, xây dựng phường Thanh Liệt ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.