Phường Thanh Liệt kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lý Duy Xuân; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 8-10-2026 của HĐND phường Thanh Liệt khóa II, kỳ họp thứ ba, về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường và phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động năm 2026.

Lãnh đạo phường trao các quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường. Ảnh: PV

Theo nghị quyết, phường tổ chức lại 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường. Tổng chỉ tiêu được phân bổ là 62 biên chế công chức và 5 hợp đồng lao động trong năm 2026.

Lãnh đạo phường trao các quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội. Ảnh: PV

Cũng tại hội nghị, UBND phường công bố các quyết định điều động, bố trí công chức, lao động hợp đồng và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các phòng chuyên môn sau sắp xếp.

Theo đó, đồng chí Đặng Ngọc Quyền giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; đồng chí Nguyễn Thanh Toàn và đồng chí Hoàng Văn Huệ giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp. Đồng chí Hà Diệu Thư và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Thái Thanh Dung giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo phường, đồng thời khẳng định quyết tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường phối hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tinh gọn quy trình xử lý công việc và phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đồng chí đề nghị các phòng khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm bàn giao công việc thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường phối hợp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá.

Lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Việc sắp xếp các phòng chuyên môn và kiện toàn đội ngũ cán bộ là bước quan trọng để phường Thanh Liệt xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.