Phường Thanh Liệt gặp mặt doanh nhân nhân dịp 13-10

Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuyết

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND phường Trình Quốc Thắng; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng trân trọng chúc mừng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, HTX đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của phường Thanh Liệt.

Trong 9 tháng năm 2026, phường Thanh Liệt có tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 12%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.810,2 tỷ đồng, bằng 136,6% dự toán được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phường còn gặp khó khăn về tỷ trọng thương mại – dịch vụ, hạ tầng giao thông, thoát nước, vốn, mặt bằng và chuyển đổi số, rất cần sự chung tay, góp sức cúa cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường đã tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, HTX tiêu biểu. Ảnh: Đào Tuyết

Định hướng đến năm 2030, phường Thanh Liệt phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh, thông minh; tăng giá trị sản xuất bình quân trên 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người khoảng 175 triệu đồng và tỷ trọng thương mại – dịch vụ đạt từ 51% trở lên.

Phường tập trung phát triển kinh tế đô thị, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa, kinh tế số và kinh tế xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ tịch phường Thanh Liệt cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật, chăm lo người lao động, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và phát huy trách nhiệm xã hội, cùng xây dựng Thanh Liệt phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, Bà Trần Thị Huyền, Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát nhấn mạnh giá trị bền vững của doanh nghiệp không chỉ nằm ở doanh thu, quy mô mà còn ở những đóng góp cho khách hàng, người lao động trên đia bàn và cộng đồng.

Bà Trần Thị Huyền đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuyết

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo phường Thanh Liệt đã quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết kinh doanh có trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, chăm lo người lao động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.