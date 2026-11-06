Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Phường Thanh Liệt: Đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm

UBND phường Thanh Liệt đã lên danh sách hơn 1.000 kho xưởng, nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, địa phương này đặt mục tiêu trong năm 2026 xử lý xong 572 công trình trên đất nông nghiệp, trong đó có 167 nhà dân và hơn 400 nhà xưởng quây tôn.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-thanh-liet-day-nhanh-tien-do-xu-ly-vi-pham-24626110621265952.htm