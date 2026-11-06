Phường Thanh Liệt: Đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều 6-11, các Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp gồm: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Phùng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phước Tây; Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Huy Giáp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang; Phạm Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành; Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Dương và xã Tân Phú trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.