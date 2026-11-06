Phường Thanh Liệt: Đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm

Có những con đường được mở rộng bằng sự đầu tư của Nhà nước, nhưng cũng có những con đường được mở rộng từ chính sự đồng thuận, sẻ chia của người dân. Tại xóm Giữa, thôn Vân Thủy, xã Liên Minh, 34 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 210 mét vuông đất, cùng chung tay mở rộng tuyến đường Nam Tiêm, góp phần giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.