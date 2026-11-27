UBND phường Thanh Khê khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2026, UBND phường Thanh Khê thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 752 thanh niên chặt chẽ, đúng luật.

Công tác tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về địa phương và đăng ký ngạch dự bị thực hiện đúng quy định.

Phường chú trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2027, UBND phường Thanh Khê triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương như: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân về quốc phòng và an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ đạt kết quả cao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Ngoài ra, sắp xếp cơ sở vật chất, biên chế lực lượng dự bị động viên đủ quân số, đúng chuyên nghiệp quân sự; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dịp này, phường Thanh Khê khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.