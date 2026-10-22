Phường Thanh Khê triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Các đại biểu thực hành thao tác trên máy tính theo hướng dẫn tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tham gia tập huấn có khoảng 400 người đại diện các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, công chức được phân công hỗ trợ cơ sở. Mỗi chi bộ, đảng bộ cử bí thư hoặc phó bí thư cùng một đảng viên trẻ am hiểu công nghệ thông tin để tiếp thu, thực hành và hướng dẫn lại cho đảng viên tại đơn vị.

Trước mắt, việc triển khai tập trung hướng dẫn thủ tục thu, nộp đảng phí từ kỳ tháng 10/2026, gắn với rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, thực hành thao tác thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; trao đổi, giải đáp những tình huống thường gặp và thống nhất phương thức phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Đối với thủ tục thu, nộp đảng phí, nội dung hướng dẫn tập trung vào các bước kiểm tra thông tin, kỳ đóng, số tiền, kết quả giao dịch và đối chiếu dữ liệu để tránh nộp trùng, bỏ sót hoặc ghi nhận không chính xác. Việc thu, nộp trên hệ thống thực hiện từ kỳ tháng 10/2026.

Cùng với thực hiện thủ tục, các chi bộ, đảng bộ rà soát, đối chiếu thông tin tổ chức đảng, đảng viên trên hệ thống với thực tế quản lý; phản ánh những trường hợp thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ.