Phường Thanh Khê triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt đặt thùng theo giờ

Đây là hoạt động nhằm cải tiến phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (rác thải sinh hoạt) và đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường đô thị.

Người dân thực hiện việc bỏ rác thải sinh hoạt theo giờ vừa được UBND phường Thanh Khê triển khai sáng ngày 25-9.

Theo phương án được duyệt, phường Thanh Khê bố trí 42 điểm đặt thùng trong kiệt, hẻm theo các khung giờ cố định. Thông tin vị trí điểm đặt thùng và khung giờ thu gom sẽ được tích hợp thành bản đồ và người dân quét mã QR code để biết, chuyển giao rác thải sinh hoạt theo đúng quy định của chính quyền. Trường hợp chưa kịp chuyển giao rác thải sinh hoạt tại các điểm đặt thùng trong kiệt, hẻm, người dân có thể đưa rác thải đến 15 điểm đặt thùng trên các tuyến đường chính trong khung giờ: 18 giờ - 20 giờ 30 hằng ngày.

Với phương án “đặt thùng theo giờ” này, UBND phường Thanh Khê hướng đến tạo cho người dân địa phương một thói quen chuyển giao rác thải sinh hoạt văn minh, hạn chế tình trạng thải, bỏ, tập kết rác thải ra các vị trí đầu kiệt, vỉa hè, nơi công cộng,… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn đô thị, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Điểm thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tiêu chuẩn được triển khai tại K814A đường Trần Cao Vân.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Thanh Khê đã yêu cầu Liên danh Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và các phòng ban chuyên môn phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố theo dõi, đánh giá kết quả thực tế và ghi nhận các phản hồi từ phía người dân, để kịp thời hoàn chỉnh phương án cho phù hợp.

PHƯƠNG KIẾM