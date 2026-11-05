Phường Thanh Khê trao giấy chứng nhận kết hôn cho 11 cặp nam nữ
Sáng 5/11, UBND phường Thanh Khê tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho 11 cặp nam nữ đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Theo đó, các cặp đôi được đại diện lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường trao giấy chứng nhận kết hôn, tặng hoa chúc mừng.
Việc trao giấy chứng nhận kết hôn nhằm tôn vinh giá trị hôn nhân và gia đình, thể hiện sự quan tâm của chính quyền phường Thanh Khê trong xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-thanh-khe-trao-giay-chung-nhan-ket-hon-cho-11-cap-nam-nu-3357496.html