Phường Thanh Khê tổ chức hội thao dịp 20/11

Các vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên 16 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn phường Thanh Khê tranh tài môn bóng đá mini nữ 5 người, pickleball (nội dung đôi nữ và đôi nam nữ).

Những ngày qua, các trận tranh tài tại hội thao diễn ra hấp dẫn, tạo khí thế thể thao sôi nổi, lan tỏa phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong cộng đồng. Các môn tranh tài của hội thao diễn ra đến ngày 14/11. Kết thúc hội thao, ban tổ chức sẽ khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng môn thi đấu.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026); đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn phường Thanh Khê.