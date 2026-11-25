Phường Thanh Khê tiếp nhận 676 đơn vị máu
Với tâm nguyện “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ban Vận động hiến máu tình nguyện phường Thanh Khê vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3-2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia hưởng ứng.
Với tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã ghi nhận 750 người đăng ký tham gia hiến máu, qua công tác khám sàng lọc và tiếp nhận, Ban Tổ chức đã thu được 676 đơn vị máu.
Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân phường Thanh Khê trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-thanh-khe-tiep-nhan-676-don-vi-mau-post361461.html