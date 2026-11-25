Người dân Thanh Khê tham gia hiến máu tình nguyện.

Với tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã ghi nhận 750 người đăng ký tham gia hiến máu, qua công tác khám sàng lọc và tiếp nhận, Ban Tổ chức đã thu được 676 đơn vị máu.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân phường Thanh Khê trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.