Phường Thanh Khê thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại chương trình, phường Thanh Khê công bố thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai của phường gồm 80 Tổ xung kích với 550 thành viên, mỗi tổ từ 5-7 thành viên.

Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng xung kích được tập huấn trang bị kiến thức tổng quan, bồi dưỡng nghiệp vụ và rèn luyện các kỹ năng thực hành cơ bản về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.