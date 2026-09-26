Phường Thanh Khê tập huấn rà soát hộ nghèo

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN HẢI

Tại hội nghị, báo cáo viên hướng dẫn quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2027 - 2030.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc lập danh sách hộ cần rà soát; thu thập thông tin, xác định thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; sử dụng biểu mẫu, phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân lấy ý kiến, niêm yết công khai và hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả.

Theo kế hoạch, kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 được sử dụng để đánh giá công tác giảm nghèo năm 2026.

Trong khi đó, việc rà soát theo chuẩn giai đoạn 2027 - 2030 nhằm xác định thực trạng nghèo đa chiều cuối năm 2026, phục vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững và triển khai chính sách an sinh xã hội kể từ ngày 1/1/2027.

Phường Thanh Khê dự kiến báo cáo sơ bộ kết quả trước ngày 31/10; hoàn thành rà soát, tổng hợp kết quả và hồ sơ trước ngày 30/11; ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và báo cáo kết quả chính thức trước ngày 5/12/2026.