Phường Thanh Khê ra mắt và tập huấn nghiệp vụ 80 Đội xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao Quyết định thành lập các Đội xung kích phòng, chống thiên tai.

Các Đội xung kích hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc gia cố, chằng néo công trình tạm, hệ thống kính, tôn tại các tòa nhà, tháo hạ biển quảng cáo, cắt tỉa cành cây, duy trì hệ thống thông tin liên lạc; Tham gia thực hiện di dời dân cư khi xuất hiện tình trạng nguy hiểm; Hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại đoạn đường thường xuyên ngập sâu, trũng thấp; Khắc phục hoặc cảnh báo các vị trí hố ga mất nắp, miệng thu nước hỏng lưới chắn rác; Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị ứng trực tại các vị trí xung yếu, các vị trí ngập cục bộ, các tuyến đường bị ngập sâu; Thu dọn cành cây, biển hiệu gãy đổ và các vật cản đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện…