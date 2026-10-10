Phường Thanh Khê ra mắt mô hình 'Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến' tại cộng đồng

Phường Thanh Khê ra mắt mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”. Ảnh: T.HƯƠNG - Đ.HIỀN

Mô hình được triển khai tại 6 nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường, hoạt động định kỳ vào sáng thứ Bảy theo lịch của các khu dân cư.

Mục tiêu của mô hình là hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện để người dân có thể được hỗ trợ ngay tại nơi cư trú, đặc biệt là người cao tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ.

Mô hình do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ trì về chuyên môn, phối hợp với Công an phường, Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng và các khu dân cư triển khai thực hiện.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.HƯƠNG - Đ.HIỀN

Tại các điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn từ các thao tác cơ bản như đăng nhập bằng tài khoản VNeID, lựa chọn thủ tục, kê khai thông tin và tải hồ sơ lên hệ thống đến tra cứu tiến độ, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả theo quy định.

Trước mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tập trung hỗ trợ những thủ tục phát sinh trong đời sống, đơn giản và dễ thực hiện như: khai sinh, kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch và các thủ tục được cung cấp trực tuyến khác.

Đồng thời, giới thiệu để người dân biết và sử dụng các tiện ích, dịch vụ phù hợp đang được triển khai tại địa phương.

[VIDEO] - Phường Thanh Khê ra mắt mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”. Thực hiện: T.HƯƠNG - Đ.HIỀN