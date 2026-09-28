Phường Thanh Khê ra mắt 80 đội dân phòng và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao các quyết định thành lập 80 đội dân phòng tại 80 tổ dân phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị công bố các quyết định về việc thành lập 80 đội dân phòng tại 80 tổ dân phố với 335 thành viên và 1 đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở phường với 31 thành viên.

Dịp này, lực lượng dân phòng được tập huấn những kiến thức cơ bản về phòng cháy; cách nhận biết và xử lý các nguy cơ cháy, nổ. Đồng thời thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao quyết định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở phường với 31 thành viên. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê đề nghị các đội dân phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Công an phường thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng; phối hợp với các tổ dân phố kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở...