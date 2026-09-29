Phường Thanh Khê ra mắt 80 Đội Dân phòng ở khu dân cư

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang làm thay đổi phương thức mua bán, giao dịch hàng hóa. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tài khoản ngân hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có thể giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, nhận đơn, thanh toán và tổ chức giao hàng mà không cần mặt bằng kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ vi phạm pháp luật nếu người kinh doanh thiếu hiểu biết, cố tình che giấu thông tin hoặc lợi dụng những kẽ hở trong quản lý để trục lợi.