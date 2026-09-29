Phường Thanh Khê ra mắt 80 Đội Dân phòng ở khu dân cư
Chiều 28-9, UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ra mắt 80 Đội Dân phòng ở các khu dân cư trên địa bàn phường với 335 thành viên và Đội Dân phòng tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường với 31 thành viên.
Sau lễ ra mắt, các thành viên Đội Dân phòng đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH KV4 tập huấn các văn bản liên quan đến công tác PCCC&CNCH, Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC và CNCH. Kiến thức, kỹ năng về PCCC; tính năng, phương pháp vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC; biện pháp chữa cháy; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy cứu nạn, cứu hộ; kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu người bị nạn. Thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy; kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-thanh-khe-ra-mat-80-doi-dan-phong-o-khu-dan-cu-post358591.html