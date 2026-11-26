Phường Thanh Khê ra mắt tổ “Phản ứng nhanh vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, chương trình tháng hành động tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay, đào tạo nghề, khởi nghiệp, nâng cao năng lực phát triển kinh tế; tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận việc làm phù hợp.

Đồng thời, tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, an sinh xã hội.

Trao quà cho phụ nữ nghèo, người khuyết tật, trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn phường. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại chương trình, UBND phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra mắt 2 tổ “Phản ứng nhanh vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại tổ dân phố 32 Xuân Hà và tổ 68 Thanh Khê Tây, nhằm phát huy vai trò cộng đồng trong nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Dịp này, Sở Nội vụ trao quà cho 2 hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo; UBND phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng các mạnh thường quân trao quà cho phụ nữ nghèo, người khuyết tật, trẻ em vượt khó học giỏi; hỗ trợ 4 trẻ mồ côi thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” quý IV/2026.