Phường Thanh Khê phấn đấu có 24/80 khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy trong năm 2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tư pháp được Đảng ủy phường Thanh Khê lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu thực tiễn địa phương.

Đảng ủy phường thực hiện 2 cuộc kiểm tra và 4 cuộc giám sát chuyên đề; triển khai cho 156 người thuộc khối chính quyền thực hiện kê khai tài sản theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công an phường điều tra, khám phá 42/45 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt khoảng 92%; phát hiện, xử lý 5 vụ đánh bạc với 17 đối tượng; bắt giữ 80 vụ với 114 đối tượng phạm tội về ma túy; qua rà soát, kiểm tra phát hiện 188 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ở lĩnh vực tiếp công dân, Đảng ủy phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý 16/16 đơn; UBND phường đã giải quyết 115/122 đơn (đạt 94,26%), 7 kiến nghị, phản ánh còn lại đang tiếp tục được xử lý...

Trong 3 tháng cuối năm, phường Thanh Khê chú trọng quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của các cấp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tư pháp; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và tội phạm ma túy.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư; triển khai lộ trình xây dựng phường không ma túy đến năm 2028, trong đó phấn đấu trong năm 2026 có 24/80 khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy.