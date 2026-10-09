Phường Thanh Khê nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

9 tháng qua, Đảng bộ phường bám sát chỉ đạo của Thành ủy, triển khai nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, phường hoàn thành sắp xếp 174 chi bộ khu dân cư thành 80 chi bộ; kiện toàn tổ chức đảng trường học, cơ quan; kết nạp 179 đảng viên mới, đạt 80,63% chỉ tiêu năm.

Kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt hơn 674 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán giao. Địa phương cũng hoàn thành sắp xếp 33 cơ sở giáo dục công lập thành 16 trường; tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2.745 người thuộc đối tượng ưu tiên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Khê chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị thảo luận giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm gồm: tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, mở rộng thị trường; phấn đấu hoàn thành, vượt dự toán thu ngân sách; đẩy nhanh Chiến dịch 100 ngày khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể; giữ vững quốc phòng, an ninh…

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh ghi nhận kết quả Đảng bộ phường Thanh Khê đạt được; đề nghị phường sớm hoàn thiện quy chế làm việc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị phường Thanh Khê đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng, tập trung phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai; chăm lo an sinh xã hội…