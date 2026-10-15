Phường Thanh Khê kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Ảnh: TRỌNG HUY

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thanh Khê Lại Tiến Hương ôn lại truyền thống 78 năm ngày truyền thống của ngành.

Đây là dịp để thế hệ hôm nay nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành của ngành; trân trọng những đóng góp, hy sinh, nỗ lực của các thế hệ cán bộ kiểm tra; từ đó nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Khê quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình tổ chức đảng sau sắp xếp.

Việc triển khai nhiệm vụ từng bước gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm và trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Thanh Khê tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; chú trọng đổi mới phương pháp nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết đơn thư.

Dịp này, Đảng ủy phường trao giải thưởng cho 21 đơn vị đoạt giải tập thể (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích) và 31 cá nhân đoạt giải (1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích) Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, những điều đảng viên không được làm và truyền thống ngành Kiểm tra Đảng”, được tổ chức từ ngày 1 đến 6/10.