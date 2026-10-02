Phường Thanh Khê khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X

UBND phường Thanh Khê khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: BẢO LÂM

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026. Cùng với các địa phương, phường Thanh Khê đăng ký 45 huấn luyện viên, săn sóc viên cùng 280 vận động viên tham gia 14/25 môn; trong đó có 9 môn thi đấu đạt thành tích, gồm: bóng bàn, taekwondo, billiards, karate, cờ tướng, cờ vua, bi sắt, bơi và bóng đá nam 11 người.

Kết quả, phường Thanh Khê đoạt giải Nhì toàn đoàn với 501 điểm (19 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng).

Tại hội nghị tổng kết, UBND phường Thanh Khê khen thưởng 3 tập thể và 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, năm 2026.