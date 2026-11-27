Năm 2027, phường Thanh Khê tập trung thực hiện việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ CAND, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đạt 100% thực lực; huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện quân nhân dự bị đi bổ túc huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Xây dựng lực lượng dân quân theo hướng ổn định đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng Dân quân…

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê và Ban Chỉ huy Quân sự phường trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang phường tiếp tục tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, có thực binh xử lý tình huống A2; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh; tổ chức đăng ký, quản lý, phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật; phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Tại hội nghị, UBND phường Thanh Khê đã khen thưởng cho 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

PHƯƠNG KIẾM