Phường Thanh Khê khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 160 đảng viên mới

Các đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: ĐÌNH HIỀN

Từ ngày 21 đến 25/9, các đảng viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chuyên đề đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ảnh: ĐÌNH HIỀN

Nội dung các chuyên đề được truyền đạt theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương.

Đảng ủy phường Thanh Khê đề nghị các đảng viên nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; vận dụng linh hoạt các kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tác phong của người đảng viên.