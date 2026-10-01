Phường Thanh Khê kết nạp 179 đảng viên, giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Khê chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo, đến ngày 25/9, Đảng bộ phường Thanh Khê có 143 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 7.396 đảng viên, dữ liệu đảng viên được cập nhật đạt 100%.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường tập trung củng cố tổ chức Đảng, sắp xếp tổ dân phố, trường học, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sau sắp xếp, phường kết thúc hoạt động 174 chi bộ khu dân cư cũ, thành lập 80 chi bộ tổ dân phố mới; sắp xếp 33 cơ sở giáo dục công lập thành 16 trường và thành lập mới 14 chi bộ trường học.

Đến hết tháng 9/2026, Đảng ủy phường kết nạp 179/222 đảng viên (đạt 80,63% chỉ tiêu năm); tổ chức 3 đợt trao Huy hiệu Đảng cho 867 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Công tác chuyển đổi số trong xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, với 6.342/6.398 đảng viên thuộc diện sử dụng đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 99%.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 20.613 hồ sơ trong 9 tháng, trong đó 20.611 hồ sơ trực tuyến (đạt 99,99%); đã giải quyết 20.413 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 99,87%, thanh toán trực tuyến 98,87%, mức độ hài lòng đạt 99,9%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 17/9 ước đạt 658,739 tỷ đồng (bằng 76,29% dự toán giao). Lũy kế giải ngân đầu tư công ước đến cuối tháng 9 đạt 59,425/91,945 tỷ đồng (bằng 64,6%)...

Trong quý IV/2026, Đảng ủy phường Thanh Khê xác định một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục củng cố tổ chức Đảng sau sắp xếp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp 222 đảng viên trong năm; nâng tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử lên 100%, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng.

Tập trung đẩy nhanh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đô thị, môi trường; nâng cao chất lượng cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; duy trì và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ sau sắp xếp…