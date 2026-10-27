Phương Thanh bất ngờ tiết lộ chuyện lấy chồng tuổi 53, dàn phù dâu 'khủng' gây ngỡ ngàng

Cụ thể, Phương Thanh viết: Mọi người rất là nôn em lấy chồng rồi, canh me là đẩy em đi cho nhanh gọn lẹ. Phụ dâu xung phong số 1 xung phong là nàng Thu Minh, số 2 là Mỹ Lệ, số 3 là Đoan Trang... Trời ơi!”

Dòng trạng thái hóm hỉnh từ chủ nhân bản hit Trống vắng ngay lập tức thu hút sự chú ý. Sự việc nữ ca sĩ trực tiếp nhắc đến "phu quân" và liệt kê những đồng nghiệp sẵn sàng làm phù dâu đã khiến đời sống tình cảm của cô một lần nữa biến thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Thu Minh chia sẻ làm phù dâu nếu Phương Thanh cưới. Ảnh chụp màn hình

Chuyện tình cảm của Phương Thanh từ trước đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Năm 2005, nữ ca sĩ sinh con gái nhưng giữ kín thông tin về cha của bé Gà trong nhiều năm. Đến năm 2017, cô công khai cha của con gái.

Bước sang năm 2023, Phương Thanh bộc bạch rằng ái nữ rất ủng hộ việc mẹ đi tìm bến đỗ mới. Nữ ca sĩ cho hay, bé Gà từng khuyên mẹ nên lập gia đình vì dù cứng cỏi đến mấy, cô vẫn cần một bờ vai đàn ông để sẻ chia và nương tựa. Dù vậy, giọng ca Trống vắng khẳng định mình không hề nôn nóng chuyện duyên nợ mà chỉ mong có được người tri kỷ cùng bước đi trong đời.

Phương Thanh và con gái.

Phương Thanh nhiều lần nhắc đến chồng nhưng vẫn giấu danh tính.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về người bạn đời là một người đàn ông quê Ladakh, Ấn Độ. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Phương Thanh cho biết cô đang hạnh phúc và tiết lộ người đàn ông này tuổi Dần, có nhiều nét tương đồng với mình về ngoại hình lẫn tính cách. Từ đó đến nay, giọng ca Trống vắng thường xuyên nhắc đến chồng trên mạng xã hội, nhưng vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của người này.