Nguy cơ ô nhiễm môi trường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) ngày 17-11, tại khu đất dịch vụ hoặc đất tái định cư Tây Tựu, phía sau Trường Mầm non Bắc Từ Liêm, thời gian qua xuất hiện tình trạng tập kết rác thải, phế thải xây dựng với khối lượng lớn. Nhiều loại chất thải bị đổ thành từng đống, trải rộng trên mặt đường, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan.

Đáng chú ý, thành phần chất thải không chỉ có đất đá, gạch vỡ, bê tông vụn mà còn lẫn nhiều loại rác thải khác. Việc tập kết với khối lượng lớn, không được thu gom, xử lý kịp thời khiến khu đất có nguy cơ trở thành điểm tập kết chất thải tự phát, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tại đây còn diễn ra tình trạng đốt rác tự phát.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, đây là khu đất dịch vụ Tây Tựu, tình trạng tập kết rác thải, phế thải xây dựng đã diễn ra nhiều tháng nay khiến họ không khỏi lo ngại, nhất là khi lượng rác thải, phế thải ngày càng nhiều. Nếu không được kiểm soát, chất thải có thể phát tán bụi, gây ô nhiễm không khí; khi có mưa, nước chảy qua các đống rác, đất đá cũng tiềm ẩn nguy cơ cuốn theo chất bẩn ra khu vực xung quanh.

Nhiều loại chất thải bị đổ thành từng đống, trải rộng trên mặt đường, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Ảnh: HL

Đặc biệt, vị trí tập kết nằm phía sau Trường Mầm non Bắc Từ Liêm. Đây là khu vực có hoạt động sinh hoạt, học tập của trẻ nhỏ, do đó những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường càng cần được quan tâm. Dù mức độ ảnh hưởng thực tế cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá, nhưng việc để rác thải, phế thải tồn tại với khối lượng lớn gần khu vực trường học rõ ràng là vấn đề không thể xem nhẹ.

Bà N.T.K, một người dân sinh sống gần khu đất chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm kiểm tra, có biện pháp thu gom, xử lý lượng rác thải, phế thải đang tập kết tại đây. Nếu để kéo dài, lượng chất thải tiếp tục tăng lên thì việc xử lý sẽ càng khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân".

Không chỉ gây mất mỹ quan, tình trạng tập kết phế thải xây dựng không đúng nơi quy định còn đặt ra những vấn đề về quản lý chất thải và trật tự đô thị. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu đất trống, khu đất chưa được khai thác, sử dụng, nếu thiếu biện pháp quản lý, giám sát thường xuyên rất dễ phát sinh tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng. Khi những điểm đổ thải tự phát hình thành, nếu không được phát hiện, xử lý ngay từ đầu, lượng chất thải có thể nhanh chóng gia tăng.

Cần làm rõ trách nhiệm quản lý

Từ thực trạng tại khu đất dịch vụ Tây Tựu, vấn đề đặt ra không chỉ là việc thu gom lượng rác thải, phế thải đang tồn đọng mà còn cần xác định rõ nguồn gốc, chủ thể thực hiện việc tập kết, đổ thải và trách nhiệm quản lý khu đất.

Tại khu đất còn diễn ra tình trạng đốt rác tự phát. Ảnh: HL

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải phải được quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; hành vi đổ, thải chất thải không đúng nơi quy định có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Đối với chất thải rắn xây dựng, việc thu gom, vận chuyển và xử lý cũng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không được tùy tiện đổ bỏ tại các khu đất trống hoặc địa điểm không được phép.

Do đó, chính quyền phường Tây Tựu và các đơn vị liên quan cần sớm tổ chức kiểm tra thực tế tại khu đất dịch vụ, thống kê khối lượng, xác định chủng loại chất thải và làm rõ thời điểm, nguồn gốc phát sinh. Trường hợp phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng, cần xác minh phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu các chủ thể vi phạm khắc phục hậu quả, chịu trách nhiệm đối với lượng chất thải đã đổ bỏ.

Bên cạnh đó, cần xác định cụ thể đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giao quản lý khu đất để làm rõ trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát. Việc quản lý không thể chỉ thực hiện khi người dân có phản ánh mà cần được duy trì thường xuyên, nhất là tại những khu đất trống, vị trí thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển phế thải ra vào.

Đối với lượng chất thải đã tập kết, cần xây dựng phương án thu gom, vận chuyển đến địa điểm xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định về bảo vệ môi trường. Quá trình xử lý cần được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng chỉ san gạt, di chuyển phế thải từ vị trí này sang vị trí khác, khiến nguy cơ ô nhiễm tiếp tục tồn tại.

Cùng với đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, lắp đặt biển cảnh báo nghiêm cấm đổ rác, bố trí các biện pháp ngăn chặn phương tiện đổ thải trái phép và phát huy vai trò giám sát của người dân là những giải pháp cần thiết. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời ghi nhận thông tin, xác minh và xử lý, không để hình thành các điểm tập kết rác thải tự phát kéo dài.

Người dân mong muốn chính quyền phường Tây Tựu và các đơn vị liên quan sớm vào cuộc kiểm tra, có giải pháp xử lý cụ thể, trả lại môi trường sạch sẽ cho khu đất, bảo đảm cảnh quan và hạn chế những tác động tiêu cực đến khu dân cư, đặc biệt là khu vực gần Trường Mầm non Bắc Từ Liêm.

Việc xử lý dứt điểm tình trạng này không chỉ góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn thể hiện hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, quản lý chất thải và giữ gìn trật tự đô thị tại địa phương. Quan trọng hơn, cần có giải pháp duy trì lâu dài, không để sau khi thu dọn, khu đất lại tiếp tục trở thành nơi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng.