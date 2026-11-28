Nhiều loại chất thải bị đổ thành từng đống, trải rộng trên mặt đường, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Ảnh: HL

Khẩn trương xử lý "núi" rác gây ô nhiễm

Trước đó, như Báo Hànộimới đã phản ánh trong bài viết "Phường Tây Tựu: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ 'núi' rác và phế thải xây dựng", tại khu đất dịch vụ Tây Tựu, phía sau Trường Mầm non Bắc Từ Liêm, xuất hiện tình trạng tập kết rác thải, phế thải xây dựng với khối lượng rất lớn. Nhiều loại chất thải gồm đất đá, gạch vỡ, bê tông vụn và rác sinh hoạt bị đổ thành từng đống, trải rộng trên mặt đường, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, tại khu vực này còn xuất hiện tình trạng đốt rác tự phát. Việc chất thải tồn tại trong thời gian dài, không được thu gom, xử lý kịp thời khiến người dân sinh sống xung quanh không khỏi lo ngại. Đặc biệt, vị trí tập kết nằm gần trường học, nơi thường xuyên có hoạt động đưa đón, sinh hoạt của trẻ nhỏ, càng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ rác, phế thải tại khu đất đã diễn ra trong nhiều tháng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, lượng chất thải tiếp tục gia tăng, không chỉ gây ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn khiến việc thu gom, xử lý sau này gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Tây Tựu Nguyễn Thanh Hải cho biết, địa phương đã nắm bắt thông tin phản ánh và sẽ sớm triển khai phương án xử lý khối lượng rác thải, phế thải xây dựng đang tồn đọng tại khu đất. Việc thu gom, vận chuyển sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, không để tình trạng chất thải tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Nhiều loại chất thải gồm đất đá, gạch vỡ, bê tông vụn và rác sinh hoạt bị đổ thành từng đống, trải rộng trên mặt đường. Ảnh: HL

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, cùng với việc giải quyết lượng chất thải hiện có, phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, đặc biệt tại những khu đất trống, khu vực vắng người qua lại, dễ phát sinh tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng.

Mật phục, ngăn chặn hành vi đổ trộm

Một trong những nguyên nhân khiến các điểm tập kết rác thải, phế thải tự phát khó được xử lý triệt để là tình trạng các đối tượng lợi dụng thời điểm đêm tối, khu vực ít người qua lại để đưa phương tiện vào đổ trộm. Sau khi đổ thải, các phương tiện nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Để giải quyết vấn đề này, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Tây Tựu Nguyễn Thanh Hải cho biết, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan công an tổ chức kiểm tra, theo dõi địa bàn, triển khai các biện pháp mật phục tại những vị trí có nguy cơ cao xảy ra hành vi đổ trộm. Qua đó, kịp thời phát hiện phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Sẽ sớm xử lý "núi" rác và phế thải xây dựng, ngăn chặn tình trạng đổ trộm. Ảnh: HL

Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm xử lý tận gốc tình trạng đổ thải trái phép, thay vì chỉ tập trung thu dọn lượng chất thải đã phát sinh. Bởi nếu không xác định, ngăn chặn được các đối tượng vi phạm, việc thu gom hôm nay có thể chỉ giải quyết phần ngọn, trong khi các điểm tập kết tự phát tiếp tục hình thành sau một thời gian ngắn.

Bên cạnh biện pháp mật phục, công tác kiểm tra thường xuyên cũng cần được chú trọng. Những khu đất trống, khu vực có đường dẫn thuận lợi cho xe tải, xe chở vật liệu xây dựng ra vào cần được đưa vào diện theo dõi. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng cần kịp thời kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý; đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện trách nhiệm khắc phục hậu quả, không để ngân sách và cộng đồng phải gánh chịu hệ lụy từ hành vi đổ thải trái phép.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền phường Tây Tựu khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh, đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Mỗi tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và phế thải xây dựng đúng địa điểm, đúng quy định; tuyệt đối không tự ý đổ chất thải ra khu đất trống, lòng đường, vỉa hè hoặc những vị trí không được phép.

Đối với các chủ phương tiện vận chuyển, đơn vị thi công, cần lựa chọn đơn vị tiếp nhận, xử lý chất thải phù hợp, bảo đảm nguồn gốc và địa điểm đổ thải hợp pháp. Hành vi lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người để đổ trộm chất thải không chỉ gây ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật; thậm chí là xử lý hình sự.

Người dân khi phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an, cung cấp thông tin, hình ảnh về phương tiện và thời gian xảy ra vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Việc sớm thu gom, giải quyết lượng chất thải tồn đọng tại khu đất dịch vụ Tây Tựu, đồng thời tăng cường mật phục, ngăn chặn hành vi đổ trộm là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Qua đó, không chỉ khắc phục tình trạng ô nhiễm trước mắt mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo đảm môi trường sống an toàn, sạch đẹp cho người dân trên địa bàn phường Tây Tựu.