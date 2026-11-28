Chiều 28-11, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết, sáng cùng ngày, tại khu vực Tổ 15 Ngọc Sơn đã xảy ra sạt lở nhỏ, may mắn không gây thiệt hại về người. Khu vực này từng xảy ra sạt lở trong đợt mưa lũ cuối năm 2025. Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Minh chỉ đạo các lực lượng đặt rào chắn, biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và rà soát các hộ dân lân cận để di dời.

Theo ông Nguyễn Duy Thức - Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường, địa phương đang di dời 9 hộ dân với 32 nhân khẩu tới nơi an toàn, đến nay đã xong 2 hộ. Hiện các lực lượng của phường đã ra quân túc trực tại các vị trí xung yếu và các điểm ngập lụt.

Khu vực sạt lở tại phường Tây Nha Trang. Nguồn: Thông tin Tây Nha Trang

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang đi kiểm tra sạt lở. Nguồn: Thông tin Tây Nha Trang

Tại phường Bắc Nha Trang, mưa lớn đã làm ngập một số đoạn trên các tuyến đường: 2 tháng 4, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ… khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Nhiều xe bị chết máy khi đi qua các đoạn ngập trên đường 2 tháng 4. Ông Lê Đại Dương - Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, lực lượng chức năng của phường đã có mặt tại các điểm ngập để phân luồng giao thông và không cho người dân tự ý đi vào khu vực ngập. Tại đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang), sáng 28-11, nước từ trên núi tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Sở Xây dựng, UBND phường Bắc Nha Trang đã căng dây phong tỏa và phân luồng giao thông qua khu vực này.