Chiều 20-11, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Đình Anh Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh và Đảng ủy phường Tây Nha Trang, UBND phường Tây Nha Trang đã tổ chức triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; công tác xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu; công tác huấn luyện và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Công tác động viên, dân vận, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2027, phường Tây Nha Trang tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, phường chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Tây Nha Trang đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.