Phường Tây Nha Trang tổ chức Trung thu cho hơn 270 trẻ em khó khăn

Tối 24-9, tại Công viên 23 tháng 10, UBND phường Tây Nha Trang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề “Vầng trăng yêu thương, Trung thu hạnh phúc” năm 2026 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đơn vị đồng hành trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí.

Đông đảo người dân và các em thiếu nhi tham gia đêm hội trăng rằm.

Tại chương trình, 275 trẻ thuộc hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà Trung thu và hỗ trợ tiền. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, trị giá 300.000 đồng; mỗi em được hỗ trợ thêm 500.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 100 phần quà trị giá 200.000 đồng/phần cho các em thiếu nhi tham gia biểu diễn văn nghệ trong chương trình. Tổng giá trị quà và tiền hỗ trợ gần 250 triệu đồng từ kinh phí của địa phương và sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Các em thiếu nhi thích thú với màn biểu diễn múa lân trong chương trình.

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Trung thu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi còn được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, phá cỗ Trung thu... Hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của địa phương đối với trẻ em trên địa bàn.