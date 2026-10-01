Phường Tây Nha Trang tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố

Chiều 1-10, Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng của 47 tổ dân phố quý IV/2026.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Tây Nha Trang bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch; công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư công, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được quan tâm, bước đầu đạt kết quả tích cực; các cuộc bầu cử, sắp xếp tổ dân phố và cơ sở giáo dục được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ…

Tại hội nghị, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố đã kiến nghị giải quyết các nội dung gồm: Quan tâm khảo sát, xây dựng nhà văn hóa hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư, chi bộ, tổ dân phố và đoàn thể, hội; tiếp tục xử lý xe ô tô, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường để đậu đỗ, kinh doanh gây ách tắc giao thông; tạo điều kiện cho những nhà nằm trong khu quy hoạch được sửa chữa; bố trí kinh phí mua sắm trang bị các trang thiết bị phòng, chống lũ lụt cho các tổ dân phố.

Đại biểu kiến nghị tại hội nghị giao ban.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang và các phòng chuyên môn đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố nêu ra tại cuộc họp thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trả lời ý kiến tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đối với các ý kiến, kiến nghị của tổ dân phố, Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phản hồi kết quả để tổ dân phố có cơ sở thông tin lại cho Nhân dân, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài hoặc phản ánh nhiều lần.