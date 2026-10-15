Phường Tây Nha Trang tổ chức diễn đàn lắng nghe dân nói năm 2026

Sáng 15-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tây Nha Trang tổ chức “Diễn đàn Nhân dân - Lắng nghe dân nói” năm 2026. Tham dự có khoảng 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, người dân phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự và thủ tục hành chính. Cụ thể, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đậu xe tại khu vực chợ Phương Sơn, đường Cầu Bè, đường Lương Định Của và đường 23 tháng 10 gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và lối đi của người đi bộ; tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường; việc khai thác, vận chuyển cát vào sáng sớm và lấn chiếm lòng sông ảnh hưởng đến dòng chảy. Ngoài ra, người dân kiến nghị phường tăng cường quản lý đất công bỏ hoang, xử lý nghiêm tình trạng chó thả rông gây nguy hiểm, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên một số tuyến đường; đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đăng ký tạm trú.

Đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý.

Người dân phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Người dân phản ánh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang nhấn mạnh, diễn đàn là dịp để chính quyền và các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cần tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân, phối hợp theo dõi việc giải quyết và kịp thời báo cáo lãnh đạo phường những nội dung còn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền. UBND phường và các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể ý kiến của người dân, ưu tiên những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự và an toàn giao thông.