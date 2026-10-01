Phường Tây Nha Trang tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Chiều 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang phối hợp với UBND phường và Hội Người cao tuổi (NCT) phường tổ chức chương trình tọa đàm, thăm hỏi và tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1-10), hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các cán bộ, hội viên NCT đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế NCT và chính sách chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Hội NCT phường phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam và phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” với các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của NCT trong gia đình và cộng đồng; gương mẫu chấp hành và vận động con cháu, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; các chi hội NCT phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức ở khu dân cư rà soát, thăm hỏi, động viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sức khỏe yếu.

Bên cạnh đó, vận động hội viên chủ động chăm sóc sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp; phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của NCT trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình; quan tâm phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những cá nhân tiêu biểu, những việc làm tốt, mô hình hay trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội Người cao tuổi phường trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên NCT đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội; xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; vận động, thu hội phí; tổ chức các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT tại cộng đồng…

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi phường trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 107 suất quà cho NCT cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Ban Chấp hành Hội NCT phường, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tổng trị giá các suất quà hơn 66 triệu đồng nhằm hỗ trợ, động viên NCT có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ đội ngũ cán bộ hội, chi hội trưởng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT tại địa phương.