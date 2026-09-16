Phường Tây Nha Trang tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Ngày 16-9, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường đạt được nhiều kết quả tích cực. Phường đã duy trì kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; hơn 99,5% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; 99,92% học sinh THCS hoàn thành chương trình. Học sinh các trường tham gia và đạt nhiều giải cao trong các hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức. Cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục; tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn ngày càng tăng.

Các trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ việc số hóa hồ sơ sổ sách, học bạ điện tử; nâng cao năng lực khai thác học liệu số của đội ngũ giáo viên. Địa phương tiếp tục đầu tư, sửa chữa một số trường học và trang bị các thiết bị dạy học bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa…

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể và cá nhân.

Năm học 2026 - 2027, sau khi thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập, phường quản lý 3 trường công lập với hơn 14.390 học sinh và 6 trường mầm non ngoài công lập. Phường đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới như: Ổn định hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS trên địa bàn phường; điều tiết hợp lý số học sinh/lớp nhằm giảm tải áp lực sĩ số; giữ vững kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; triển khai thực hiện phổ cập mầm non 3-5 tuổi; đảm bảo 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên; tăng tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn; huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp mầm non, tiểu học; hoàn thành tốt công tác phân luồng và tuyển sinh đầu cấp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục…

Tập thể và các cá nhân nhận giấy khen của UBND phường Tây Nha Trang.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc ngành Giáo dục của phường có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND phường Tây Nha Trang khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp cho công tác giáo dục và đào tạo.