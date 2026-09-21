Phường Tây Nha Trang tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm dọc các dòng sông

UBND phường Tây Nha Trang vừa ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, đất đai, xây dựng dọc theo sông Kim Bồng, sông Bà Vệ, sông Tháo.

Lực lượng dân quân phường Tây Nha Trang thu gom rác ven khu vực sông Bà Vệ. Ảnh: TRẦN HẰNG

Theo đó, UBND phường Tây Nha Trang yêu cầu Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mới vi phạm về đất đai, xây dựng, san lấp thu hẹp lòng sông, lấn chiếm sông Kim Bồng, sông Bà Vệ, sông Tháo; kịp thời tham mưu tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, khôi phục hiện trạng ban đầu. Phòng tích cực phối hợp với Công an phường và các Tổ dân phố tiến hành tuần tra, xử lý hành vi xả rác thải, phế thải, xà bần gây ô nhiễm và tắc nghẽn dòng chảy; tiếp tục kiểm tra, thống kê, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

UBND phường cũng yêu cầu các Tổ dân phố tiếp giáp sông Quán Trường, sông Kim Bồng, sông Bà Vệ, sông Tháo thường xuyên kiểm tra, phát hiện và thông báo kịp thời cho Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị để ngăn chặn, xử lý vi phạm mới về lấn chiếm lòng sông để xây dựng, lắp đặt công trình trái phép, san lấp lòng sông. Đồng thời vận động Nhân dân phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm để phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống phát thanh vận động người dân chấp hành không đổ rác xuống lòng sông, không xây dựng công trình trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy và nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

Cùng với đó, UBND phường Tây Nha Trang giao Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường tiếp tục cử lực lượng phối hợp với Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng sông, xây dựng trái phép, đổ xà bần, san lấp dòng sông; xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự trong quá trình kiểm tra, xử lý.