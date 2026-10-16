Phường Tây Nha Trang thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự

Sáng 16-10, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự phường (gọi tắt là Đội xung kích); đồng thời bàn giao xuồng và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn năm 2026.

UBND phường Tây Nha Trang ra mắt các Tổ xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tại tổ dân phố.

Đội xung kích được thành lập nhằm kiện toàn lực lượng tại chỗ, nâng cao khả năng huy động, phối hợp và ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai. Lực lượng được tổ chức thống nhất từ phường đến 47 tổ dân phố. Trong đó, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường làm Đội trưởng; lực lượng xung kích cấp phường có hơn 40 thành viên được huy động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đội còn có các nhóm chuyên môn phụ trách thông tin liên lạc, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, thống kê thiệt hại và xác định nhu cầu cứu trợ.

Tại 47 tổ dân phố cũng thành lập 47 Tổ xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự với từ 5 thành viên mỗi tổ, do Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm nhiệm phụ trách. Thành viên gồm lực lượng dân quân tại chỗ, công an khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và người dân tình nguyện. Các tổ xung kích có nhiệm vụ nắm tình hình, thông tin cảnh báo thiên tai đến người dân; hỗ trợ sơ tán, ứng cứu ban đầu; canh gác tại các điểm xung yếu và kịp thời báo cáo những tình huống vượt khả năng xử lý tại chỗ.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang và các đơn vị tài trợ bàn giao xuồng, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai cho các tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường đã cấp phát cho Đội xung kích 47 loa cầm tay, 400 áo phao, 400 phao tròn, 40 bè phao composite và 47 cuộn dây cứu sinh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn (Công ty TNHH Tâm Hương trao tặng 19 xuồng composite, 38 mái chèo và 95 áo phao người lớn; các doanh nghiệp khác hỗ trợ thêm 6 xuồng).

Phường Tây Nha Trang thường chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, gây chia cắt giao thông. Trước diễn biến thời tiết khó lường, việc xây dựng lực lượng xung kích cơ động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ là hết sức cần thiết. Sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng xung kích sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.